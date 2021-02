Dois são presos com droga e Polícia Civil dá prejuízo de R$ 50 mil ao tráfico

Na manhã desta quarta-feira, 03, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) cumpriu dois mandados de busca e apreensão e consegui prender duas pessoas em flagrante.

Durante o cumprimento dos mandados a Polícia Civil encontrou no primeiro alvo 2,280 kg de maconha que estavam enterrados em cova rasa no quintal de uma residência localizada no Bairro Taquari, rua do Passeio e prenderam em flagrante L. C. S. R. de 25 anos.

Em outro alvo, os agentes da Denarc localizaram mais 2,024 kg de maconha tipo Skank, 1 veículo Ford Ka, 1 celular, além de um simulacro de arma de fogo e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) dentro de uma residência localizada a Bairro Isaura Parente, Rua Esperança.

Ao encontrarem o entorpecente os agentes deram voz de prisão em flagrante e capturou A.E. P. M. de 32 anos de idade.Ambos os presos foram conduzidos à delegacia para procedimentos praxe de lavratura de auto em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ao todo, a policia tirou de circulação 4,304kg de maconha, apreendeu um veículo e apreendeu R$ 5.400 em espécie dando um prejuízo ao crime em mais de R$ 50.000,00 mil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...