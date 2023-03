Senador Alan Rick entrega donativos as famílias atingidas pelas cheias

Neste domingo, 26, após a agenda institucional em que os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, garantiram R$ 1,4 milhão para assistência as vítimas das cheias na capital, o senador Alan Rick (União/AC) fez questão de retornar ao bairro Conquista com donativos aos moradores atingidos pelo transbordamento do Igarapé São Francisco e também atendeu famílias no Panorama e no bairro Cadeia Velha.

“O cenário que vimos é desolador. No bairro Conquista a água baixou, mas os prejuízos são evidentes. Restos de colchões, armários, camas e geladeiras nas ruas. As famílias perderam tudo, precisam de ajuda emergencial e por isso retornei com alimentos, água, produtos de limpeza. No Panorama e aqui na Cadeia Velha, onde as pessoas ainda estão com as casas inundadas, também doamos alimentos, água, roupas, calçados. É o pouco que ajuda a aliviar o sofrimento.” – disse o senador.

Alan Rick também agradeceu aos parceiros que se juntaram na missão de levar ajuda. “O meu muito obrigado aos parceiros Gabriela Câmara e equipe do Iteracre, Iuçara Souza, da FUNTAC, e Zé Lopes.” – falou.

Dona Maria Antônia, do Panorama, relatou que ainda está com a casa inundada e agradeceu a ajuda. “Tem hora que a gente diz, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Não tem lugar. Estou na casa de um amigo. Obrigado por ter vindo ajudar nós. Muito agradecida.” – falou emocionada.

O senador está envolvido com a solução dos problemas trazidos pelas fortes chuvas desde o primeiro momento. Atuou para a liberação do KM 1033, BR-364, que ficou 3 dias interditado; esteve no Alto Acre onde colocou o ministro Waldez Góes em contato com a prefeitura de Brasiléia para orientar no trabalho de assistência as vítimas e, na vinda dos ministros a capital, mostrou o cenário diante da enxurrada e da cheia dos rios.

Nesta segunda-feira, Alan Rick coordena a reunião da Bancada Federal e prefeitos acreanos com o ministro para definirem os novos planos de trabalho.

“Neste domingo, o ministério garantiu R$ 1,4 milhão para ajudar a prefeitura de Rio Branco nas primeiras providências. Além disso, enviou técnicos para ajudar os municípios nas questões burocráticas de acesso aos recursos federais. Então, agora, é preciso aprovar os demais planos de trabalho para liberar mais recursos para a capital e para atender aos demais municípios inundados. É o que faremos nesta segunda.” – explicou Alan Rick.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp