DSTelecom entra no ritmo da Copa com promoções de internet na fronteira

Fundada em 2015, a DSTelecom, empresa de telecomunicação localizada na cidade de Epitaciolândia, lançou na manhã deste sábado, uma grande promoção onde estará oferendo pacotes de internet fibra ótica acessíveis.

O CEO da Empresa, Saymon Souza, disse que a DSTelecom já está no clima da Copa do Mundo e na manhã deste sábado, dia 12, onde reuniu seus funcionários para mostrar seu uniforme de trabalho de apoio a Seleção Brasileira, com direito a um café da manhã para todos.

“Estamos com otimistas com Copa deste ano, mas, a DSTelecom, que é pioneira no ramo de comunicação aqui na fronteira, estará oferecendo pacotes incríveis de internet para que todos possam assistir os jogos, fazer pesquisas e muito mais sem problemas”, destacou.

Além de oferecer pacotes com ótimos preços com fibra ótica, a DSTelecom tem parceria com empresas de renome nacional e internacional, além de trabalhar com equipamentos de ótima qualidade.

Faça contato e veja as promoções.

Proprietários da DSTelecom, Elaine e Saymon Souza.

DSTelecom está oferecendo pacotes acessíveis para seus clientes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp