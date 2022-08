Eleições 2022: Começa capacitação dos mesários acreanos

No Acre, serão mais de 10 mil mesários atuando no pleito eleitoral que acontecerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais nos 22 municípios acreanos

Nesta segunda-feira (29), a Justiça Eleitoral do Acre deu início ao treinamento das mesárias e mesários convocados para atuarem nas Eleições 2022. A capacitação tem o objetivo de prepará-los para as atribuições e responsabilidades exercidas no dia 2 de outubro (primeiro turno) e dia 30 de outubro (eventual segundo turno).

Confira na tabela abaixo a relação dos dias de capacitação do seu município

Porto Acre 06/09; 08/09;

09/09; 12/09 Xapuri 15/09 e 19/09 Capixaba 16/09 Sena Madureira 12/09 a 14/09

19.09 Manoel Urbano 15/09 e 19/09 Santa Rosa 08/09 Cruzeiro do Sul 12/09 a 16/09

19/09 e 20/09 Marechal Thaumaturgo 12/09 Porto Walter 13/09 Rodrigues Alves 14/09 Mâncio Lima 15/09 Tarauacá 13/09 a 15/09

19/09 Comunidade do Gregório 16/09 Jordão 12/09 Brasiléia 12/09 a 13/09

19/09 Epitaciolândia 14/09 Assis Brasil 15/09 Feijó 13/09 a 15/09

19/09 Acrelândia 13/09 Plácido de Castro 14/09 Vila Campinas 15/09 Senador Guiomard 15/09 a 16/09 Bujari 29/08 a 31/08

19/09

No Acre, serão mais de 10 mil mesários atuando no pleito eleitoral que acontecerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais nos 22 municípios acreanos.

App Mesário

A Justiça Eleitoral visando garantir o treinamento de todos os atuantes nas Eleições 2022, desenvolveu um aplicativo para os mesários eleitorais, que já está disponível para download nas versões android e ios.

