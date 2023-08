Concorrência desleal de bolivianos está acabando com industria no lado do Brasil na fronteira

Os empresários do ramo de cerâmica estão para fechar as portas e demitindo funcionarios devido a concorrência desleal que acontece por parte da Bolivia, que vem vender os tijolos mais barato enquanto os empresários brasileiros pagam uma fortuna de impostos, na Bolívia quase não paga nada e dessa forma eles passam tranquilamente pelas trancas e ninguém ve, ja que nas passagens pela bolivia não existe nenhuma fiscalização principalmente por parte da receita federal.

Os empresarios nos procuraram para fazer essa denuncia e pede para as autoridades resolvam a situação porque muitos pais de família estão ficando sem os seus empregos porque não tem vendas para os tijolos feitos no Brasil.



Caminhões bolivianos entram dentro do território brasileiro e vão deixar os tijolos no local da encomenda em quanto as industria fatura um bom dinheiro os empresários do lado de Brasiléia e Epitaciolandia estão quase a beira da falência.

