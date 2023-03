Em Coletiva de Imprensa: Vereadores esclarecem dúvidas sobre denúncia apresentada por morador de Epitaciolândia contra atos da prefeitura

FONTE: sentineladafronteira.com.br

Na tarde desta quarta-feira 22, os vereadores Zé Maria (UB), Rubens Rodrigues (PSD), e Patico da Água (SD), esclareceram para a imprensa local, em coletiva, várias dúvidas sobre a denuncia de atos de improbidades administrativas apresentado pelo morador de Epitaciolândia David Rocha de Lima, contra a gestão Sérgio Lopes (PSDB).

Os vereadores foram nomeados como presidente da Comissão Parlamentar Processante, tendo como presidente o Vereador Zé Maria, Relator o vereador Rubens Rodrigues e membro o vereador Pantico da Água.

Estavam presentes na coletiva os jornalistas: Zezinho Moraes (Radio Alto Acre, Helizardo Guerra (Portal De Frente Com a Notícia), Jhonys Ceará (Portal OaltoAcre), Almir Andrade (Portal Noticias da Fronteira, Programa Café com Noticias e Sistema Público de Comunicação). Mesmo ausente, o jornalista Roberto Rocha deixou pergunta gravada aos vereadores.

Os vereadores fizeram questão de esclarecer que a Câmara é a Casa do Povo e para tanto tem que ouvir o povo, portanto a aprovação de investigação da denuncia não é coisa de outro mundo nem motivo de alarde, muito pelo contrário, é uma oportunidade para o gestor se posicione diante das inúmeras acusações, e que a denuncia não partiu de nenhum vereador e sim de um cidadão comum do municipio.

Na denuncia apresentada por David Rocha de Lima, composta de mais de 50 páginas, nada fala sobre o abandono da cidade, da situação intrafegável em muitos bairros por conta da buraqueira, da falta de coleta de lixo ou dos ramais que não oferecem acesso aos produtores e ônibus escolares, nada disso.

É apresentada uma série de ações praticadas pela gestão municipal que ferem os princípios da administração pública e conseguinte a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que segundo o morador denunciante, cabe investigação do poder legislativo mirim.

Outro ponto bastante tocado pelo jornalista Helizardo Guerra, foi no tangente ao vitimismo que o prefeito Sérgio Lopes tem feito diante do caso, por está à frente de uma administração capenga e mal avaliada na cidade e das acusações pessoais ao vereador Rubens, de estar por trás da denuncia e citando fatos do passado que nada tem a ver com a política.

Acompanhe a entrevista abaixo:

