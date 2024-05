Em Cobija uma pessoa é condenada a 15 anos de prisão por tráfico de cocaína

Por Marcus José

Franz Luis Parada Arauz, foi encontrado com 10.290 gramas de pasta base cocaína em outubro do ano passado; só neste sábado 11/05, foi conhecida a resolução de seu caso e o réu foi condenado

O Procurador Departamental de Pando, Marcos Arce Gandarias, informou hoje que, em audiência de procedimento abreviado, ficou comprovado que Franz Luis Parada Arauz, 32 anos, é autor de Tráfico Agravado, Associação Criminosa e Conspiração, que foi encontrado com o mesmo, 10.290 gramas de pasta base de cocaína em uma mochila, junto com outras pessoas que dirigiam três motocicletas em Cobija – no trecho rodoviário Cobija, Soberanía em 31 de outubro de 2023, portanto, o Juizado de Sentença nº 2 emitiu 15 anos de prisão que devem ser cumpridos no complexo penitenciário Villa Busch.

Unidade Móvel de Patrulhamento Rural (UMOPAR), realizavam um patrulhamento de rotina e observaram três motocicletas chegando a toda velocidade, então foram parados e ao perceber o nervosismo dos ocupantes, realizaram uma busca. Foto: UMOPAR

“As provas colhidas para comprovar a responsabilidade dos acusados ​​foram o registro de busca no local do fato, apreensão das três motocicletas, registro de abertura e busca na mochila que continha a substância controlada em embalagens, a perícia química toxicológica de pasta base de cocaína cujo peso era de 10.290 gramas, além de os sujeitos terem sido apreendidos em flagrante delito”, disse Arce.

O Juizado de Sentença nº 2 emitiu 15 anos de prisão que devem ser cumpridos no complexo penitenciário Villa Busch. Foto: cedida

Por sua vez, a Promotora do caso, Blanca Elena Ardaya, afirmou que o incidente ocorreu no dia 31 de outubro de 2023, aproximadamente às 10h30 da manhã, no trecho rodoviário Cobija – Soberanía, na altura da Ponte Cachuelita onde as tropas da Unidade Móvel de Patrulhamento Rural (UMOPAR), realizavam um patrulhamento de rotina e observaram três motocicletas chegando a toda velocidade, então foram parados e ao perceber o nervosismo dos ocupantes, realizaram uma busca minuciosa, e na segunda motocicleta conduzida por Franz que tinha, Brayan Z.D. como passageiro, e meio dos dois havia uma mochila preta contendo 10 pacotes em formato de tijolo.

Quando as embalagens foram verificadas, foi encontrada a substância controlada que, ao ser submetida a um teste de campo, deu resultado positivo para pasta base de cocaína, pelo que os sujeitos e as três motos foram detidos, Franz S.A., foi condenado neste sábado, enquanto. Mikey S.A., Brayan Z.D., Everth M.V., e Francisleo C.A., serão julgados em uma outra oportunidade, data ainda será marcada.

