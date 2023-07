Em Julho: 265 pessoas são diagnosticada e 10 são internados por síndrome respiratória no Hospital de Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

O relatório do mês de Julho ainda não foi finalizado por não completar o mês, no entanto, os dados aponta uma alta significativa em casos de Síndrome Respiratória (Doença respiratória contagiosa e às vezes fatal causada por um coronavírus), só nas últimas três semanas, 265 pessoas foram diagnosticadas no ambulatório com Síndrome Respiratória e mais 10 pessoas foram internadas.

O que preocupa é a faixa etária de pessoas que são internadas, um levantamento feito pelo jornal Oaltoacre juntamente com a direção do hospital, aponta que 100% dos casos de internações no mês de Julho estão entre crianças menores de 5 anos e idosos acima de 59 anos.

Dos pacientes diagnosticado com a síndrome, 19,6% são de bebes menores de 2 anos de idade e 18,5% de crianças entre 2 e 4 anos de idade. Adultos são os menos afetados.

Em casos de síndrome respiratória aguda grave, a criança ou o ancião poderá ser transferido para a capital, Rio Branco, por apresentar sintomas elevados e pelo fato de a capital obter mais estrutura em situações de urgência urgentíssima.

Em dialogo com a direção do Hospital, uma nova sala de enfermaria está em fase de preparação para atender novos casos de síndrome respiratória, o objetivo é se preparar para os meses de Agosto e Setembro, considerado como período de seca e calor intenso devido as queimadas e o verão.

É importante ressaltar que o Hospital Regional atende os quatro municípios que compõe a região do Alto Acre, os relatórios levantado são apenas do Hospital, não sendo incluído nenhum relatório municipal.

