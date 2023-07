Colono é espancado com uma pá após ter casa invadida por homem encapuzado

por Alexandre Lima

Colono teve fraturas em algumas costelas e braço esquerdo, além de vários hematomas pelas corpo.

Investigadores da Polícia Civil do município de Brasiléia estão investigando um caso de tentativa de homicídio por espancamento ocorrido na zona rural de Brasiléia, na noite deste domingo, dia 16, em uma propriedade rural localizada no ramal do km 13.

Vítima foi socorrida após ligar para parentes e um taxi que o levou para o hospital ferido.

Segundo foi levantado após serem comunicados que havia um homem ferido no hospital, os agentes foram até o hospital para buscar informações. O homem identificado como Sebastião Ferreira Lima, mais conhecido pelo apelido de ‘Sabá’, estava com vários ferimentos pelo corpo após ser violentamente espancado por um homem encapuzado com uma pá, ter invadido sua casa.

Sebastião contou que estava deitado na rede quando foi surpreendido e tentou se defender dos golpes. Após receber vários que fraturou algumas costelas e o braço esquerdo, o invasor fugiu tomando rumo ignorado o deixando caído no chão com vários hematomas pelo corpo.

Somente após alguns minutos, o homem conseguiu ligar para alguns parentes e um taxi que foi até a casa e o levou para o hospital. Sabá recebeu os primeiros socorros e ficou em observação até ser estabilizado e seria transferido para a Capital nesta segunda-feira, dia 17.

Diante do depoimento da vítima, alguns suspeitos estão sendo investigados pelos agentes e poderão ser intimados para depor na delegacia. O caso está em aberto podendo descobrir o invasor nos próximos dias.

Mais informações sobre o caso poderão ser divulgadas nos próximos dias.

Atualizadas às 21h49

