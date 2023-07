Prefeitura comemora um ano de reinauguração do Restaurante Popular

Após dois anos fechado, por conta da pandemia da covid-19, o Restaurante Popular José Matias, localizado na Sobral, comemora um ano de reabertura, agora, com uma nova roupagem, novo visual e um cardápio bem mais saudável e atrativo.

O restaurante era administrado pela iniciativa privada, mas agora a prefeitura é responsável pelo local, que conta atualmente com espaço climatizado, por determinação do prefeito.

“Nós fizemos uma bela reforma aqui, colocamos ar-condicionado, tiramos da iniciativa privada, o que limitava o acesso a mais alimentos e com isso tivemos uma melhora significativa no atendimento”, afirmou o prefeito.

Idosos e cadastrados nos programas sociais, com apenas 2 reais, podem se deliciar com uma comida caseira, regional e de primeira qualidade. O funcionamento é a partir das 11h.

O cardápio conta com feijão, arroz, macarrão e salada com legumes, verduras e farofa, além de proteína, que varia entre carne vermelha, frango ou peixe.

“O Restaurante Popular acolhe pessoas que chegam muito antes do horário da alimentação. Temos um público de idosos que encontra acolhimento junto aos funcionários. Estamos pensando em formas de acolhê-los , não só na hora da refeição, mas também criar forma de estar com eles, já que eles chegam cedo buscando justamente o acompanhamento, às vezes uma palavra amiga, um abraço… temos várias melhorias a serem executadas”, disse a secretária de Assistência Social, Suellen Araújo.

Diariamente são preparadas 550 refeições. Parte do alimento produzido é destinado para pessoas em situação de rua. Segundo o prefeito, mais três restaurantes serão construídos na capital.

“Temos outros projetos para restaurantes populares. No Segundo Distrito, tem também uma reivindicação da região do Calafate e, também, na região do São Francisco. Quando instalarmos um restaurante popular em toda a cidade, a gente vai dar mais segurança alimentar àqueles que realmente precisam”, concluiu o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp