Em reunião com maçonaria, Petecão faz alerta grave: “O povo do Acre pede socorro”

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), e o candidato a vice-governador pela coligação “Com a Força do Povo”, participaram na noite desta quarta-feira (14) de uma reunião com membros da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre. O encontro aconteceu para atender o convite da instituição feito a todos os candidatos para apresentarem os seus planos de governo.

Durante a apresentação, Petecão falou das propostas e fez um grave alerta sobre a situação econômica e social do estado. “O Acre não aguenta mais quatro anos do governo que está aí. É muito descaso, são muitos os escândalos de corrupção. O povo do Acre pede socorro”, declarou Petecão.

Tota Filho falou da necessidade de se discutir a regularização fundiária. “O estado tem que pegar na mão do produtor e resolver toda a burocracia. O produtor com a documentação da sua área pode fazer financiamento e investimento para que, assim, possam expandir”, disse Tota.

Ao falar do plano de governo, Petecão propôs mudanças na área econômica, com incentivo à produção rural, principalmente na agricultura familiar; investimentos na área de infraestrutura, com ênfase na construção civil, estradas e habitação popular; criação de mecanismos para incentivar a industrialização do estado; melhoria dos serviços públicos de Saúde e Educação; e investimentos para alavancar o turismo, entre outras iniciativas.

“Eu sei que não dá para resolver todos os problemas do Acre de uma vez, por isso, nosso governo vai eleger prioridades, como gerar empregos, melhorar a saúde, diminuir os índices de violência. Eu penso que dá para fazer. O nosso povo não quer muito, quer o básico, e isso dá para fazer”, argumenta Petecão.

Para o grão-mestre da Maçonaria, Junior Damasceno, que presidiu a reunião, a presença de Petecão e dos demais candidatos ao governo apresentando as propostas foi uma oportunidade a mais de conhecer as ideias de cada candidato. “Como uma instituição que tem um papel social relevante estamos, dando também a nossa contribuição para o debate democrático, pensando sempre no melhor para o o estado do Acre”, declarou

