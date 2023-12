Senador Alan Rick desmente lista falsa e reafirma voto contrário à indicação de Flávio Dino ao STF

O senador Alan Rick (União-AC) desmentiu neste sábado, 16, uma lista que tem circulado em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, na qual seu nome aparece erroneamente como favorável à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Alan Rick esclareceu a situação e reiterou seu posicionamento contrário à referida indicação.

“Estão publicando e espalhando nos grupos de WhatsApp uma lista de fake news mentirosa, colocando meu nome como se estivesse no grupo que votou a favor de Flávio Dino. Reitero aqui, votei contra, anunciei meu voto contrário e fui para cima dele na sabatina. Quem assistiu à TV Senado sabe disso, e quem não assistiu pode conferir no meu Instagram e assistir aos meus vídeos, inclusive a sabatina quando eu fui para cima do Flávio Dino. Com o meu voto, que eu adiantei justamente porque nas sessões do Senado com indicação de autoridades os votos são secretos, fiz questão de anunciar o meu voto contrário ao Dino”, disse Alan.

A lista fake está sendo tratada com seriedade pelo senador, que se comprometeu a tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores.

