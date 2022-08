Jenilson Leite visita ExpoAcre e destaca importância de investimento no setor produtivo

O pré-candidato ao Senado pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, tem aproveitado bastante a ExpoAcre 2022 para conversar com produtores e empresários que estão com seus empreendimentos na feira e os trabalhadores que estão presentes nos estandes. Essa é uma forma de entender os principais gargalos e assim, caso eleito senador, poder ajudar ainda mais esses setores.

“Aproveitei para visitar os estandes das indústrias regionais, que nos levam a acreditar ainda mais na potência comercial que nós temos. Nosso Acre é rico e precisa caminhar para ser um estado de oportunidades para a maioria de sua população. O conjunto dos segmentos produtivos responsáveis pela composição da nossa riqueza precisa de importantes investimentos, de maior organização e de modernização. Nossas indústrias precisam de mais atenção, de mais oportunidades e é ouvindo cada empreendedor que iremos discutir novas oportunidades para nosso estado crescer principalmente economicamente”, disse.

Na noite desta quinta-feira (4), o pré-candidato esteve presente pela terceira vez no Parque de Exposições. Por onde passa tem recebido o apoio da população na caminhada rumo ao Senado Federal.

“Nossa visita à ExpoAcre foi muito bacana, a todo instante a gente encontra alguém conhecido, muitos que há tempos eu não via. E também conhecemos muitas pessoas novas, que nos abordam com um sorriso e com depoimentos sobre nosso trabalho., o que nos deixa muito alegres. Nós temos um desafio, que é chegar ao Senado Federal e poder ser a voz que nosso acre precisa, conto com vocês que acreditam em nosso trabalho”, comentou

