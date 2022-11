Em reunião na Sejusp, Forças de Segurança anunciam novas estratégias de combate ao crime na fronteira

Polícias definiram metas para conter disputas entre criminosos em Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforçou o efetivo das Forças de Segurança na região da fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru, após facções entrarem em confronto nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia (ambas a 240 quilômetros de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia) e por Assis Brasil (distante 310 quilômetros da capital, na divisa com o Peru).

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

Nesta quarta-feira, 16, em reunião com as direções e os comandos-gerais das polícias, o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, alinhou medidas de reforço para restabelecer a tranquilidade na região, que se dará por meio do reforço do efetivo policial, sobretudo, com comandos de elite.

Os criminosos tentam ganhar espaço na região para controlar o fluxo de entorpecentes que entram no Brasil pelos dois países. De acordo com Paulo Cézar dos Santos, uma força-tarefa já foi criada para robustecer as ações contra os criminosos.

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

“Esta força-tarefa é composta por homens e mulheres da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), dos integrantes da Polícia Penal, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), todos atuando diretamente na região e reforçando o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do policiamento de trânsito da PM”, afirmou o titular da Sejusp.

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

Entre a última sexta-feira, 11, e a noite desta terça, 15, pelo menos 4 indivíduos foram executados por criminosos rivais em Epitaciolândia e Brasileia. Um quinto homem foi morto na noite de terça-feira, depois de ter lançado uma granada contra as forças do estado, durante um cerco policial.

Cinco presos

Para o subcomandante-geral da PMAC, coronel Atahualpa Ribera, há um batalhão permanente da corporação na região, mas agora é preciso atuar mais intensamente.

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

“E já estamos fazendo isso. Nesta terça-feira, prendemos cinco indivíduos que estavam fazendo roubos nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia e, infelizmente, tivemos que neutralizar um que lançou uma granada contra a polícia. Felizmente, o artefato não foi detonado. Mas o que queremos dizer às pessoas que moram na fronteira é que elas não estão desassistidas. Somos o braço de defesa da sociedade e assim vamos agir agora, com muito mais intensidade do que antes”, destacou Ribera.

Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

O diretor-geral de Polícia Civil, delegado José Henrique Maciel, ressaltou que dois delegados estão se deslocando para as duas cidades, para reforçar o trabalho da Polícia Judiciária. “Sabemos do reforço que a região requer neste momento, e a Polícia Civil, sem dúvidas, atuará com veemência e em consonância com as demais polícias, para combater esses ilícitos, que sabemos, têm como origem o tráfico de drogas na região”.

