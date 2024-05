Procon realiza capacitação e aperfeiçoamento para servidores em Brasileia e Xapuri

Por A Gazeta

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) na Organização em Centros de Atendimento (OCA) levou capacitação e aperfeiçoamento do Sistema ProConsumidor às equipes de atendimento do órgão nas OCAs de Brasileia e Xapuri.

Na ocasião, foram abordadas as possibilidades de atendimento permitidas no sistema, como o registro de denúncias, reclamações, consulta de processos e finalização de processos administrativos em andamento, entre outros procedimentos. Os agentes públicos também estão conhecendo mais sobre a legislação consumerista e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como sua forma de aplicação nas diversas situações que envolvem relações de consumo.

Ainda durante a ação, as equipes da Divisão Regional do Alto Acre, juntamente com a equipe do Núcleo de Atendimento da OCA, desenvolveram diversas atividades no município de Xapuri, como a realização de uma roda de conversa com os consumidores que aguardavam atendimento na OCA, e ação orientativa na praça central, com panfletagem e instruções para os consumidores e fornecedores locais.

Servidores do Procon em Xapuri concluem capacitação no atendimento. Foto: Cedida

A presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, explica que as ações realizadas em todas as regionais do Procon no estado são fundamentais para aprimorar o atendimento e, assim, fazer chegar até o cidadão as políticas de defesa dos direitos do consumidor.

“A atividade faz parte da programação da autarquia para 2024, que tem por objetivo visitar todas as unidades do Procon no estado, realizando treinamentos para os servidores, visando melhoria e aperfeiçoamento na qualidade dos serviços públicos ofertados à população”, ressaltou.

Mayra Araújo, coordenadora da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, destaca que a capacitação é de suma importância “para preparar os servidores para que estejam cada vez mais capazes de atender o consumidor de forma mais adequada, dentro do padrão solicitado pelo Procon”, enfatizou.

O Procon/AC conta com a parceria da OCA tanto na capital, quanto nas regionais onde a autarquia está presente, uma vez que o órgão tem como função essencial democratizar o acesso aos serviços públicos e promover cidadania e comodidade para a população, mesmo em locais de difícil alcance, o que permite ao órgão proporcionar ao consumidor acreano cada vez mais a harmonização nas relações de consumo.

Os consumidores podem encontrar o atendimento presencial do Procon/AC em Brasileia, na OCA do município, localizada na Rua Vitória Salvaterra, nº 179. E na Oca de Xapuri, na Rua Seis de Agosto, nº12, no período das 7h às 13h30, munidos de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e documentos relacionados à dívida.

