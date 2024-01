Equipe da UBS Antônio Correia da Cruz Promove Palestra Educativa em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quinta-feira (25), a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Correia da Cruz, localizada no Km 19, em Brasiléia, realizou uma palestra educativa em referência às campanhas Janeiro Branco e Roxo.

O evento teve como propósito principal destacar a relevância do cuidado com a saúde mental, buscando conscientizar a população sobre as práticas necessárias para prevenir a hanseníase. As campanhas, que são apoiadas pela Prefeitura de Brasiléia, visam sensibilizar a comunidade para a importância da saúde mental e alertar sobre os cuidados essenciais na prevenção da hanseníase.

A Prefeitura de Brasiléia demonstra seu total apoio e incentivo a essas iniciativas, reconhecendo a importância de promover a conscientização e educação em saúde na comunidade local.

O evento contou com a participação ativa dos profissionais de saúde da UBS Antônio Correia da Cruz, que compartilharam informações valiosas e orientações práticas para o público presente. A iniciativa reforça o compromisso da unidade de saúde em promover ações educativas que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

A UBS Antônio Correia da Cruz reafirma seu comprometimento em realizar atividades que promovam a prevenção de doenças e o cuidado integral com a saúde, fortalecendo a parceria entre a comunidade e os serviços de saúde locais.

