Operação Policial em Assis Brasil resulta em prisões e apreensões

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quinta-feira (25), uma operação conduzida pela Polícia Civil na cidade de Assis Brasil, interior do Acre, culminou em buscas e apreensões bem-sucedidas. As autoridades conseguiram efetuar a detenção de dois menores e prender em flagrante três adultos, todos envolvidos em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e corrupção de menores. As investigações revelaram que os suspeitos têm vínculos com uma facção criminosa atuante na região.

A ação coordenada foi conduzida pelo delegado Luccas Vianna Santos, que liderou a equipe policial na execução das ordens de busca. Durante a operação, foram apreendidos diversos objetos relacionados a furtos ocorridos na cidade, representando um avanço no combate à criminalidade local.

Os trabalhos ocorreram nos bairros Bela Vista e Cascata, ambos identificados como redutos de uma facção criminosa local.

Os alvos da operação eram suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, o que motivou a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Segundo foi informado, um dos indivíduos detidos já estava sob investigação adicional por suposto envolvimento em disparos de arma de fogo em via pública, agravando ainda mais a gravidade das acusações.

As prisões em flagrante e apreensões são resultados diretos dos esforços das autoridades em manter a segurança pública e combater as atividades criminosas que afetam a tranquilidade da comunidade. O delegado Santos ressaltou a importância da colaboração da população e a dedicação da polícia para garantir a ordem e a justiça na região.

Todos os detidos foram conduzidos para a delegacia do Município, onde seriam ouvidos pelo delegado titular, e depois serem encaminhados ao Judiciário da Comarca e desse os devidos procedimentos de praxe sobre cada caso.

