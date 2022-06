Escola de Futebol Revelação tem projeto aprovado pelo Tribunal de Justiça em Epitaciolândia

A parceria entre Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura deEpitaciolândia proporcional recurso para aquisição de uniformes a dezenas decrianças e adolescente do Escolinha de Futebol Revelação.

Esta semana foi executado um projeto no valor de R$ 7.500,00 oriundo de penas pecuniárias para compra de material esportivos, bolas, chuteiras, uniformes, coletes dentre outros.

A Escolinha Revelação atualmente atende 60 pessoas a partir de 7 anos deidade e tem como objetivo proporcionar as crianças e adolescentes domunicípio atividades com práticas desportivas, propiciando oportunidades deinclusão social.

A Juíza da comarca de Epitaciolândia Dra. Joelma Ribeiro Nogueira falou da alegria em poder ajudar esse projeto:

“Estamos muito felizes em poder ajudar a escolinha Revelação através desses projetos, a pratica esportiva traz esperança para nossa juventude, acima de tudo a inclusão social”. Frisou a Meritíssima.

O Prefeito Sérgio Lopes agradeceu a Magistrada pelo apoio a escolinha Revelação; “Estamos muito gratos por poder contar com uma parceria tão importante, essaescolinha nasceu da necessidade de dar oportunidades a dezenas de crianças eadolescentes. A Prefeitura sempre apoiou os projetos sociais desenvolvidos nomunicípio. Agora, com o apoio do Tribunal de Justiça e do Ministério Público,poderemos ajudar mais pessoas através de projetos sociais.” Frisou o prefeito.

A Escolinha Revelação é comandada pela Professora de Educação Física Jeyciane Nascimento Maia, com aulas ministradas quatro vezes na semana: segunda, terça, quarta e quinta feira, no ginásio poliesportivo Wilson Pinheiro.

