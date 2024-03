Estado entrega donativos a famílias de Capixaba atingidas pela enchente

Por Agência Acre

Visando apoiar as famílias de Capixaba que foram afetadas pelas enchentes dos rios no Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), entregou nesta terça-feira, 12, um total de 152 cestas básicas e 100 kits de limpeza à Secretaria de Assistência Social da cidade.

Segundo a gestora da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, esse auxílio foi viabilizado através do cofinanciamento estadual, onde 50% dos recursos são destinados aos municípios, em insumos, e a outra metade em transferência direta. “Nós precisamos atender um recurso que provém da participação do Estado para os municípios, sendo que 50% é destinado para os atendimentos eventuais e os demais já estão sendo todos empenhados e depositados diretamente na conta”, relata.

Titular da SEASDH explica processo do cofinanciamento estadual. Foto: Carolina Torres/Secom

Zilmar também destacou que cada município recebe os insumos e recursos de acordo com o grau de necessidade local.

“E Capixaba está dentro da categoria tipo 1, então a quantidade hoje é exatamente de acordo com os recursos que eles precisam receber”, explica.

Representantes realizam assinatura de termo de repasse dos recursos. Foto: Carolina Torres/Secom

A chefe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Capixaba, Rakel Vieira, agradeceu a ação do Estado em atendimento à população local atingida pela alagação.

“Agradecer em nome do prefeito Manoel Maia e todas as famílias que foram atendidas do nosso município de Capixaba. Agradecer tanto a secretária Maria Zilmar quanto ao nosso governador pela parceria, por ter nos atendido tão prontamente. Contem com a gente”, frisa.

