Sergio Lopes perde poder em mudança de alinhamentos políticos na Câmara de Epitaciolândia

Na Câmara Municipal de Epitaciolândia, uma série de mudanças nas alianças políticas está redefinindo o cenário de poder, com o Prefeito Sérgio Lopes perdendo sua influência entre os membros do legislativo.

Até recentemente, Sérgio Lopes detinha uma posição de destaque, com uma base sólida de vereadores apoiando suas iniciativas. No entanto, as últimas movimentações políticas revelam uma mudança significativa nesse quadro.

Dentre os vereadores que antes compunham a base de Sérgio Lopes e permanecem alinhados a ele estão Marco Ribeiro e José Antônio, mais conhecido como “Nego”. No entanto, uma nova adição à base é o vereador suplente Rosimar do Rubicon, que assume a vaga deixada por Messias Lopes, anteriormente posicionado na oposição. É interessante notar que Rosimar, embora seja do mesmo partido que Messias (PT), agora está alinhado à base de Sérgio Lopes.

Por outro lado, dois vereadores que eram considerados parte da base nos últimos três anos, Lucimar Monteiro e Seliene Lima, mudaram para a oposição. Lucimar explicou sua decisão, afirmando que continua sendo base do governo do estado, liderado por Gladson Cameli, e que fará oposição local para garantir a fiscalização adequada das ações municipais.

Entre os vereadores que já eram de oposição e permanecem nessa posição estão Diojino Guimarães, José Maria e Rubenslei Rodrigues. No entanto, um elemento de incerteza paira sobre o vereador Pantico da Água, que anteriormente estava na oposição. Especulações sobre seu próximo movimento político estão em curso, com várias possibilidades em debate sobre qual lado ele poderá escolher.

Essas mudanças no alinhamento político da Câmara Municipal prometem impactar significativamente o equilíbrio de poder e as dinâmicas de tomada de decisão no cenário político local. Com diferentes organizações emergindo e realinhamentos ocorrendo, a política na cidade está entrando em um período de intensa negociação e reconfiguração.

