Estado realiza chamamento de empresas para construção de unidades habitacionais em Rio Branco e Xapuri

Por Agência Acre

Reafirmando o compromisso de proporcionar moradias dignas e seguras às famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), lançou, nesta quarta-feira, 13, um edital de chamamento para a contratação de empresas voltadas à construção de unidades habitacionais. A iniciativa está inserida no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida e foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC).

O chamamento tem como objetivo a pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil com capacidade técnica e operacional. A proposta visa à construção de até 1.516 unidades habitacionais distribuídas em nove lotes de propriedade do governo do Estado, concentrado nos municípios de Rio Branco e Xapuri.

Em Rio Branco, na Cidade do Povo, está prevista a construção de mil casas, enquanto no Irineu Serra serão erguidos 416 apartamentos. Já em Xapuri, cem casas populares serão edificadas. As residências terão uma padronização de 40 m² de área, enquanto os apartamentos serão de 41,5 m².

As empresas interessadas devem efetuar a inscrição até às 16h30 do dia 3 de janeiro de 2024, no Departamento de Licitações e Contratos da Sehurb, apresentando os documentos exigidos conforme o edital. O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta no site oficial da Sehurb (sehurb.ac.gov.br) ou podem ser solicitados via e-mail: [email protected].

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp