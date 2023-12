Fernanda Hassem entrega o ‘Mirante da Goiaba’, mais um ponto de encontro cultural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

A Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, inaugurou o “Mirante da Goiaba”, um novo espaço cultural destinado a proporcionar entretenimento, lazer e cultura para os moradores do município. Localizado na Rua Marechal Rondon, antiga ‘Rua da Goiaba’, próximo à ponte José Augusto de Araújo. O Mirante da Goiaba é o segundo ponto de encontro às margens do Rio Acre, oferecendo uma vista privilegiada para o manancial que banha a cidade.

O renomado artista plástico Wando Cunha, também conhecido como “Borracha”, emprestou sua criatividade para adornar o local, contribuindo com quatro obras de arte que agora fazem parte da estrutura do mirante. As peças, resultado do talento, adicionam charme e singularidade ao Mirante da Goiaba.

O evento de inauguração contou com diversas atrações, destacando-se as apresentações do grupo de capoeira Mameluco e Mangolot, interpretações musicais a cargo de Josiane Pimentel e Eliezeu Teles, além da participação especial de Wando Cunha, Nevisson e Renato.

Essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em proporcionar espaços públicos de qualidade, promovendo a cultura e o convívio social. O Mirante da Goiaba agora se consolida como um ponto de encontro para crianças, jovens e adultos, enriquecendo a oferta de opções de lazer na cidade de Brasiléia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp