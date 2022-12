Polícia Civil prende, em flagrante, dono de estabelecimento comercial por venda de carne bovina imprópria para consumo humano, em Tarauacá

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde desta segunda-feira, 19, a Polícia Civil realizou operação e prendeu, em flagrante, J.A.F 52 anos, pela venda de carne bovina imprópria para consumo humano e sem a documentação comprobatória de origem da carne que é exigida na legislação.

A ação da Polícia Civil contou com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf) e apreendeu 74kg de carne bovina.

De acordo com os órgãos de fiscalização, a carne estava com aparência estranha, aspectos de necrose, odor não peculiar.

O produto foi recolhido e o estabelecimento foi notificado como forma de evitar a venda de produtos inadequados para consumo humano.

A investigação da Polícia Civil segue com a investigação para identificar pessoas envolvidas no fornecimento do produto fora das normas de higiene estabelecidas pela legislação.

