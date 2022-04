Estrangeiro é preso com mais de 7 kg de cocaína dentro de embalagens de produtos de higiene no AC

Um malaio, que não teve a identidade divulgada, foi preso com pelo menos 7,5 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro de embalagens de produtos de higiene. Flagra foi feito pela Polícia Federal, no sábado (16), no posto de Controle da cidade de Assis Brasil, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia Federal, o homem da Malásia parou no posto de controle para fazer os procedimentos de entrada no Brasil.

Durante o procedimento, foi feita uma vistoria na bagagem dele e foram encontradas várias embalagens de produtos de higiene pessoal o que acabou levantando suspeitas e os policiais submeteram os objetos a testes e acabou sendo identificada a droga.

Ao ser constatada a presença da droga do estrangeiro, ele foi levado até a delegacia da cidade de Epitaciolândia, onde foram feitos os procedimentos de praxe.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp