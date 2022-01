Gladson cancela Carnaval 2022 de forma temporária

O governador Gladson Cameli decidiu nesta semana cancelar, pelo menos de forma temporária, a realização do Carnaval em 2022 por conta do aumento dos casos de síndrome gripal e covid-19, além da ameaça da variante ômicron ao Estado.

A informação foi dada pelo próprio chefe do executivo em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (11), e reforçada pela porta-voz do Governo, Mirla Miranda.

“A tendência maior é de não realizarmos o Carnaval porque o cenário não se mostra favorável a isso. O que for necessário fazer para proteger a vida das pessoas, nós faremos”, argumentou o governador.

Gladson disse que aguarda também um posicionamento do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 sobre o cenário epidemiológico do Acre para basear a decisão final.

Na ocasião, Cameli disse que pensa em tomar medidas mais drásticas para evitar um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS) e um aumento significativo no número de novas mortes pela doença. “Eu tenho estudado isso e pensado em tomar medidas mais drásticas se for preciso. O fato é que não podemos retornar à situação crítica que enfrentamos no ano passado”, concluiu.

Ainda nesta segunda-feira (10), o Governo decretou estado de emergência por conta do aumento no número de novos casos de covid-19 e gripe, além do registro da H3N2 que tem causado mortes pelo país.

