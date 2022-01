Família pede doações de sangue para jovem que teve perna amputada no AC após ser atropelado por condutor sem CNH

Mateus Sombra de Queiroz teve a perna amputada após ser atropelado por um carro em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

A família do motorista de caminhão Mateus Sombra de Queiroz, de 26 anos, que teve a perna esquerda amputada após ser atropelado por um carro na última segunda-feira (17), faz campanha de doação de sangue para ele. Ele segue internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

O acidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem Diego de Souza de Paula, que dirigia um carro, atropela o ciclista Rodrigo de Soares e Mateus de Queiroz.

O condutor foi preso pela Polícia Militar após o acidente e levado para Delegacia de Flagrantes (Defla). Segundo a polícia, o rapaz não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O g1 não conseguiu contato com a defesa do condutor do veículo e tenta contato com ele através de uma rede social.

O pai de Mateus de Queiroz, José Maria Santana de Queiroz, disse que nesta quarta (19) já foram doadas cerca de 30 bolsas de sangue para o rapaz. A família tem contado com ajuda de amigos, conhecidos, parentes e doadores sensibilizados com a situação do motorista.

Para doar, a pessoa precisa ir até o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), na capital acreana, e informar para as equipes que quer doar sangue para Mateus Sombra de Queiroz.

“Fizemos hoje, começamos cedo. Trinta amigos doaram, para hoje está tranquilo. Não podemos pensar só na gente, se ele não precisar outras pessoas vão precisar. Se sobrar do meu filho fica para outras pessoas. É só ir lá doar”, aconselhou.

O pai falou ainda que, nessa terça (18), Mateus foi retirado da sedação, mas ficou muito agitado, perguntou onde estava a perna e começou a chorar. Com isso, ele voltou a ficar sedado. José Maria contou que uma psicóloga acompanha a família e orienta como a notícia da amputação deve ser repassada para o jovem.

“Tem que ser uma conversa bem alinhada, dizer para ele que o pior já passou, que Deus fez um milagre na vida dele. Ainda vamos conversar com ele. Está sedado, ontem [terça, 18] tiraram a sedação para saber como ele ia reagir, teve uns pensamentos variados e está sedado de novo”, frisou.

As imagens mostram que o carro aparece em alta velocidade e desgovernado pela rua. O veículo primeiro atinge Rodrigo de Soares, que está parado ao lado da bicicleta, e o arremessa para o alto com força. O rapaz saiu escorregando pela rua até parar mais a frente.

Imagens mostram momento em que carro atropela duas pessoas em Rio Branco

Após bater no ciclista, o carro segue descontrolado e atropela Mateus de Queiroz, que está agachado atrás de um caminhão parado na rua. A vítima é motorista do caminhão e tinha levado o veículo para a oficina. As imagens mostram uma segunda pessoa embaixo do caminhão mexendo nas peças.

Ao perceber o barulho do carro, Queiroz ainda tenta correr, mas é atingido em cheio pelo veículo. O condutor só conseguiu parar o carro mais a frente.

Homem bateu em ciclista, perdeu o controle do carro e atropelou o motorista de um caminhão que estava na oficina — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

