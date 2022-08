Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre cumpre 02 (dois) mandados judiciais contra integrante de facção criminosa

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC), cumpriu na manhã do sábado (05), dois mandados de busca e apreensão para reprimir crime de integrar organização criminosa.

Os mandados foram cumpridos no município de Rio Branco/AC. A investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Federal e composta por Policiais Civis e Militares, contou com a participação de 16 (dezesseis) policiais no cumprimento dos mandados.

As investigações se iniciaram em agosto de 2022, quando a equipe de investigação recebeu informação do Assessoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Acre e Centro Integrado de Inteligência em Segurança Pública, em que duas pessoas vinculadas à facção criminosa estariam armazenando material ilícito em suas residências.

Após a informação foi possível identificar os investigados e associar à facção criminosa.

