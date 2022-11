Frente fria deve deixar termômetros perto de 10ºC no Acre e pesquisador diz que evento é ‘atípico’

Uma frente fria atípica para o mês de novembro deve deixar os termômetros perto dos 10ºC no Acre, nesta terça-feira (1º). O motivo é a chegada de uma frente fria de forte intensidade, seguida por uma massa de ar de origem polar que vem do Sul e do Sudeste do Brasil.

“Os Institutos de Meteorologia estão prevendo que nessa próxima madrugada [terça, 1º] a temperatura deve baixar devido à uma frente fria que está avançando pelo Sul e Sudeste do Brasil. Uma forte massa de ar polar vai realmente chegar aqui nesta região. Temperaturas inferiores ao que nós observamos naquelas frente frias que transcorreram durante o período seco em julho e agosto”, explicou o coordenador do Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre (Ufac), o pesquisador Alejandro Fonseca.

Ainda de acordo com o pesquisador, a temperatura deve descer porque está quente e úmido e pode ocasionar chuvas, inclusive, tempestades e vendavais fora de época.

“Normalmente essa mudança ocorre em setembro. Este ano, a chegada do inverno amazônico, atrasou. O verão se prolongou muito de maio até setembro. Se confirmar a chegada é também um evento atípico. Então, é uma coisa muito rara, estou observando o mapa, observando o avanço dessa massa de ar polar”, complementou.

