Homem é executado a tiros

Um homem, identificado como Benedito da Silva Damásio, foi morto na tarde desta segunda-feira (31) na Rua Tarauacá, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), as primeiras informações são de que a vítima havia se mudado para o local há cerca de duas semanas e era natural do município de Feijó, interior do estado.

Os suspeitos teriam chegado na casa, chamado Benedito pelo nome, pegaram o celular dele e após isso efetuaram os disparos e fugiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta.

A Polícia Militar fez rondas, mas ninguém foi preso. Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram até o local. O Instituto Médico Legal (IML) fez a perícia para levar o corpo de Damásio para os exames e depois liberar à família.

