Câmara de Epitaciolândia realiza 34ª Sessão Ordinária de 2022

A Câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 31 de Outubro, a Trigésima Quarta Sessão Ordinária de 2022. Estiveram presentes, todos os vereadores.

Em uso a tribuna no grande expediente os vereadores fizeram cobranças ao executivo municipal:

O vereador José Maria (UB), cumprimentou aos presentes, aos vereadores e a todos os que assistem pelas redes sociais. Iniciou sua fala se referindo a denúncias que tem recebidos de pacientes do Caps no município, órgão voltado para o atendimento de pessoas especiais, com problemas mentais ou psicológicos, mas que o município está deixando a desejar aos usuários desses serviços, muito embora o coordenador daquele centro tenha boa vontade em fazer os trabalhos mas esbarra na falta de respostas superiores. O vereador disse que não está sendo ofertado as três refeições de praxe aos pacientes, pelo fato de uma empresa de fora do município ser a responsável pelo abastecimento alimentar mas não tem cumprido o que foi assinado em contrato; Foi mencionado que no Caps também não há medicamentos especifico para os pacientes, segundo o coordenador pela falta de condições saudáveis para acomodar esses remédios no próprio centro e sendo esses remanejados para a farmácia municipal; Disse que no Caps falta profissionais essenciais, principalmente o assistente social para acompanhar os pacientes. Zé Maria pede que a prefeitura tome as providências para as denuncias ora apresentadas possam ser resolvidas; Falou sobre dois projetos apresentados na casa do povo do executivo municipal como sendo de urgência urgentíssima, mas que a prefeitura novamente volta emitir documentos com erros pedindo crédito suplementar de Um Milhão de Reais, mas em sua grafia entre parênteses o documento grosseiramente está escrito Um Mil Reais; Outro erro primário cometido pela equipe técnica da prefeitura é que ao especificar os gastos, os valores não batem com o total solicitado, e que com base nos erros não tem como os vereadores aprovar tal projeto.

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e agradecendo a Deus por mais uma sessão; Falou sobre a situação do Caps, onde segundo o vereador em 2009 veio um recurso destinado para a construção do prédio desse centro, no bairro José Hassem, mas que entra gestão e sai gestão e não funciona a contento. E que atualmente funciona ali atividades esportivas de capoeira que de certa forma tiram as crianças das ruas; disse que ao lado foi construída uma academia ao ar livre onde durou pouco tempo por haver alguns problemas nos equipamentos e com a denuncia feitas por usuários ao ministério público a empresa responsável não concluiu os serviços e decretou falência ficando da forma que está até hoje; Disse lamentar que gestão após gestão, não se ver o interesse pelas causas do município; Falou sobre o prédio da juventude construído pelo governo do estado no bairro José Hassem e permutado para o município em todas as gestões mas não atende a juventude: Que nossos jovens só são lembrados quando tiram a vida ou são assassinados pois não tem políticas públicas para a juventude; Que o centro de juventude tinha sinucas, mesas de ping pong, 25 computadores e uma tenda, e não se sabe onde foi parar esses materiais; Que para a juventude o que se ver são pequenas caminhadas somente para dizer que estão preocupados com nossa juventude e na verdade nada além disso; Pediu que da forma que a prefeitura já está alugando prédios para farmácia municipal, para secretaria de agricultura, que alugue também um espaço para a ação social e devolva o centro da juventude para a juventude; Falou sobre a as inúmeras reclamações que tem recebido relacionada ao transporte que leva pacientes para Rio Branco; Falou sobre os entulhos acumulados em toda a cidade e que a prefeitura precisa agir pois falta interesse da gestão que aluga caminhonetes mas não aluga caçambas para resolver os problemas de limpeza as cidade; Lembrou que o situação tende a piorar com a chegada do inverno acarretando doenças como dengue e Chikungunya pela falta de limpeza nos bairros; Lembrou a situação de abandono nos bairros de Epitaciolândia e que a prefeitura precisa trabalhar ao invés de anunciar principalmente no programa do Washington Aquino, que o governo e a câmara estão perseguindo a prefeitura; Cobrou que seja enviado a sua mesa, todas as respostas de seus pedidos ao executivo municipal.

Explicação Pessoal – Falou sobre a falta de gestão do atual prefeito que deixou voltar recursos para a construção da escola modelo em Epitaciolândia depois de dar ordem de serviços assim como foi dada ordem de serviços para a construção do portal da entrada da cidade e até hoje não se ver obras; Falou sobre as escarças atividades esportivas realizadas pela gestão e que o único campeonato que fez, ainda tem árbitros de futebol que não receberam desde o ano de 2021; disse que a quadra do bairro José Hassem, tem recursos em conta em quase 300 mil reais para reforma daquele espaço esportivo mas não se sabe por que até agora nada foi feito a exemplo da quadra da praça de alimentação que está parado os serviços correndo risco de recursos voltarem; Lembrou as 17 beneficiadoras de arroz com dinheiro em conta e até hoje não foi entregue aos extrativistas.

O Vereador Nego (PP) cumprimentou aos presentes e quem acompanha via redes sociais; Disse que entende as dificuldades que está passando o município de Epitaciolândia, principalmente na recuperação de algumas ruas mas que na questão de ramais a situação é diferente, onde a equipe encontra-se no ramal das Filipinas há duas semanas dando trafegabilidade aos produtores; Disse que a secretaria de obras precisa de uma estratégia de limpeza da cidade e recuperação de ruas; Que nenhuma comunidade ficará isolada mesmo com as fortes chuvas; Disse que há sim a preocupação da prefeitura em manter a cidade melhor tanto na zona urbana quanto na zona rural e pede que as comunidades possam estar enviando as cobranças para a secretaria de obras.

