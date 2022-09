Fumaça cobre fronteira e traz problemas respiratórios principalmente para crianças e idosos

Por Alexandre Lima

Cidade vizinha de Cobija (Bolívia), também foi tomada pela fumaça.

A fronteira do Acre foi tomada pela fumaça nos últimos dias. Praticamente todas as cidades do Estado estão cobertas e as crianças, seguidas dos idosos são as mais afetadas, isso sem falar das pessoas que sofrem com a asma.

Durante o desfile cívico realizados em várias cidades do Acre, a fumaça foi um dos destaques ao ponto de deixar o sol vermelho. Junto ao desconforto de respirar, o seu aliado – o sol, tem elevado o calor com dias abafados.

Da Capital à pequena cidade de Assis Brasil, muitas reclamações de cansaço e dificuldades de respirar estão andando juntos. Segundo informações, os estados brasileiros como Rondônia e Mato Grosso, além de regiões da Amazônia como o Pará, são os maiores vilões para o Acre.

O país vizinho, a Bolívia também está recebendo essa fumaça. Em Rio Branco, Capital do Acre, a poluição do ar nesta quarta-feira atingiu níveis 13 vezes a mais que o recomendado pela Organização Mundial da saúde (OMS).

Cidade de Brasiléia, no final do dia desta quinta (8), tomada pela fumaça.

Fumaça de queimadas na Amazônia chega a São Paulo, Paraná e Bolívia — Foto: Reprodução/Inpe

Fumaça sobre área de cinco milhões de km² do território brasileiro no Dia da Amazônia — Foto: Inpe

