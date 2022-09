Pacientes que utilizam van para tratamento fora de Xapuri reclamam das péssimas condições do veículo; Secretário se pronuncia

Por Alexandre Lima

Veículo foi fotografado soltando muita fumaça…

Paciente que utilizam uma van para poder fazer o tratamento de hemodiálise fora do município de Xapuri, enviaram uma reclamação com fotos para o jornal oaltoacre.com, relatando as péssimas condições do veículo disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

Relatam que a van contrata vem apresentando problemas constantes, ficando parada por horas na estrada. Em uma das imagens, o motor apresentou problemas mecânico ao ponto de o motor soltar fumaça e deixar os ocupantes preocupados.

O denunciante que pediu para não ser identificado por medo de represálias, disse que o Município já vem sendo alertado sobre o problema e que esperam uma solução, como a troca do veículo pela contratada, ou a contratação de uma nova empresa que possa oferecer o transporte com melhores condições.

Van já foi registrada em outras situações com problemas mecânicos.

Os pacientes que necessitam desse atendimento, precisam se deslocar ao menos três vezes por semana. O Estado do Acre, através da Sesacre, já está oferecendo o tratamento no município de Brasiléia, onde reduziu a distancia o tempo aos pacientes.

O jornal oaltoacre.com entrou em contato com o Secretário Municipal de Saúde de Xapuri, senhor Wagner Menezes, que foi perguntado se estaria sabendo do problema e quais soluções estão buscando para resolver a situação.

Wagner disse que o Município já vem tentando realizar um novo Pregão para a contratação de uma nova empresa desde junho deste ano, mas, que a CPL impugnou a abertura por duas vezes.

Destacou também que, mesmo com os problemas apresentados pelo veículo, o Município não tem deixado de prestar auxílio quando necessário. Que nenhum paciente ficou sem ter seu tratamento e que estão buscando meios para solucionar esse problema.

Secretário de Saúde do Município disse que estão buscando uma solução para o problema.

