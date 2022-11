Gefron apreende veículos e suspeitos na operação Horus

AUTORES:

F.S.M, 29 anos;

L.F.L.R, 26 anos;

J.A.H.A, 57 anos.

Histórico:

Em cumprimento a operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, o GEFRON juntamente com a Companhia de Operações Especiais -COE-BOPE-PMAC operavam no entorno do município de Plácido de Castro, quando abordou o veículo modelo Ford Ka, cor vermelha, placa NAD335, ao realizar a entrevista policial o condutor não soube informar com precisão de onde estaria vindo e logo chegou outro veículo modelo VW Fox de cor vermelha, placa MZR326 transportando 26 caixas de cigarro de origem estrangeira.

Logo o condutor confessou que o primeiro veiculo abordado, Ford Ka, estaria na função de “batedor” para avisar se havia alguma barreira policial durante o percurso.





Diante do fatos as equipes apresentaram os autores e materiais ilícitos na Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para procedimentos cabíveis.

APREENSÃO:

-26 caixas de cigarro contrabandeados

01 Veículo Ford Ka, placa NAD335*

01 Veículo VW Fox de cor vermelha, placa MZR326*

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp