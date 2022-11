Assassino de colono é descoberto e preso em Epitaciolândia; arma usada foi localizada escondida na BR 317

Por Alexandre Lima

Um crime que chocou moradores do Seringal Cachoeira, Colocação Vista Alegre, muito distante da cidade, teve seu desfecho durante o dia desta segunda-feira, dia 28, na cidade de Epitaciolândia, quando o principal suspeito foi preso por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, através do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva -Giro.

Benigno foi preso pelo Giro em Epitaciolândia e confessou o crime.

Foi descoberto que Benigno Queiroz Sales, de 36 anos, conhecido como ‘Banana’, que já vinha sendo investigado por um crime de estupro em Epitaciolândia, estava trabalhando com caseiro na propriedade da vítima, assassinada na tarde da última sexta-feira, dia 25, mas teve seu corpo localizado somete nesta segunda, dia 28.

Francisco Campos Barbosa, conhecido popularmente por ‘Chico Abreu’, de 57 anos, foi assassinado pelas costas, sendo atingido pela sua própria arma que havia sido furtada pelo empregado e ainda teve sua moto e pertences pessoais levados após o crime.

Pensando que havia cometido o crime perfeito, fugiu para a cidade de Epitaciolândia. No caminho, escondeu a moto que seria recuperada nas próximas horas e a arma, foi escondida às margens da BR 317, com intuito de buscar em datas futuras.

Vítima foi morta na tarde de sexta-feira passada e encontrada nesta segunda, dia 28.

Após ser levado para a delegacia e conversar com o delegado Luís Tonini, confessou o crime e disse onde estaria a arma, a moto e outros pertences da vítima. Tão logo foi preso, foi comunicado à delegacia de Xapuri, que enviou uma equipe para que fosse transferido, já que o crime aconteceu no limites do Município.

Ao ser conduzido para Xapuri, o mesmo mostrou onde estaria os objetos furtados no Bairro José Hassem em Epitaciolândia e a arma usada no crime, escondida em um local às margens da BR 317.

Arma usada no crime que seria da vítima, foi localizado na BR 317.

Segundo o delegado, foi constatado que além do tiro nas costas, foi identificado no Instituto Médico Legal – IML em Rio Branco que, a vítima ainda foi esganada (enforcada) pelo acusado.

O caso agora está sob a tutela do delegado de Xapuri Gustavo Neves, que deve pedir sua prisão preventiva ao judiciário.

