Saúde alerta população sobre importância da imunização contra influenza

Com o início do período chuvoso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), alerta a população nesta segunda-feira, 28, sobre a importância de realizar a imunização contra a influenza. Com as chuvas, ocorre a diminuição das temperaturas e o aumento no número dos casos de gripe.

A orientação é de que idosos, imunodeprimidos e gestantes, que podem ter um quadro mais grave caso sejam infectados pelo vírus da gripe, se vacinem. Foto: Odair Leal/Sesacre

Com a pandemia, as pessoas deram prioridade ao imunizante da covid-19 e as outras vacinas podem ter sido negligenciadas. É o caso do imunizante que protege contra o vírus influenza. E não está tarde para ir atrás dessa vacina. O recado é especialmente importante para idosos, imunodeprimidos e gestantes, que podem ter um quadro mais grave caso sejam infectados pelo vírus da gripe.

De acordo a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), Renata Quiles, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do estado. “A população, a partir de 6 meses de idade, já pode ser vacinada contra a influenza. Temos no estoque estadual 42 mil doses, e todas as unidades estão abastecidas”, esclarece.

Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI). Foto: Odair Leal/Sesacre

Outras medidas de prevenção permanecem essenciais, como usar máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos e manter os ambientes ventilados. Essas atitudes protegem contra o coronavírus e qualquer tipo de influenza.

Segundo o Ministério da Saúde, não há necessidade de aguardar um intervalo mínimo entre as vacinas de covid-19 e as demais utilizadas no Brasil. Dessa forma, elas podem ser aplicadas de forma simultânea.

O vírus

A gripe é uma infecção do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza. Existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias em períodos específicos, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp