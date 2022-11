Governo do Acre muda horário do funcionalismo público por causa da Copa do Mundo

O governo do Acre vai publicar na próxima semana no Diário Oficial do Estado as mudanças no horário de trabalho dos órgãos estaduais nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022.

Segundo o secretário da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni, os detalhes das alterações foram definidos em uma reunião com secretário do governo Alyson Bestene.

“Em linhas gerais, o decreto vai ser publicado dizendo que os jogos que começarem às 14h [horário do Acre] os funcionários irão trabalhar das 7h às 12h. Nas partidas que forem iniciar às 10h [horário do Acre] o expediente para os órgãos não essenciais será em home office. Os essenciais o trabalho vai ser normal e sem nenhuma alteração”, explicou Jonathan Xavier Donadoni.

Veja as datas e horários do jogos do Brasil na 1ª fase:

Quinta-feira (24/11) – Brasil x Sérvia – 14h (16h horário de Brasília)

Segunda-feira (28/11) – Brasil x Suíça – 11h (13h horário de Brasília)

Sexta-feira (02/12) – Camarões x Brasil – 14h (16h horário de Brasília)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp