Governo entrega novos veículos para reforçar ações do Deracre e Idaf

Para dar seguimento ao planejamento do Estado de reestruturar e reforçar a frota de autarquias e secretarias, o governo do Acre realizou nesta segunda-feira, 10, mais uma entrega de veículos.

O Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) foram contemplados.

O governador determinou celeridade na retomada de obras nos ramais e limpeza das ruas no período pós-enchente. Foto: Diego Gurgel/Secom

O governador Gladson Cameli, destacou a eficiência do Deracre em dar celeridade às obras públicas. “O Deracre cumpriu com o que foi estabelecido no plano de 100 dias, e aqui estamos reforçando ainda mais essa autarquia. A determinação é de que não percamos tempo, e que no período de estiagem possamos dar continuidade na abertura de ramais e na reforma da nossa BR-364”, destacou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

São mais de R$ 4 milhões provenientes de convênio com o programa Calha Norte. Foram adquiridos e entregues oito caminhonetes, um caminhão comboio e um caminhão pipa ao Deracre.

O presidente do Deracre reforçou o empenho para garantir que a população do interior seja contemplada com as obras da autarquia. Foto: Diego Gurgel/Secom

“São aquisições que vão fortalecer nossas ações em diversas regionais do nosso estado, vamos dar continuidade nas obras em ramais, que beneficiam a nossa população”, declarou.

Ao Idaf, foram entregues seis novos veículos, quatro caminhonetes e duas vans. As aquisições foram feitas com recursos próprios e com verbas do Ministério da Agricultura.

O Idaf também vai poder dar continuidade e melhorar os serviços prestados no estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Essas aquisições vão ser importantes para o transporte dos nossos servidores que fazem vistorias no interior do Acre. Além disso, vamos conseguir dar maior celeridade às nossas ações que visam dar suporte aos produtores”, disse o presidente do Idaf, José Francisco Thum.

Estiveram presentes na solenidade ainda secretários, deputados federais e estaduais.

O que disseram

“Quero parabenizar todos os funcionários do Deracre, pois vemos o empenho dessa autarquia nos trabalhos ”, deputado estadual Marcos Cavalcante

“O Deracre tem que dar continuidade a esse trabalho importante, são vários quilômetros de ramais que são abertos pela instituição, que beneficiam a população do Acre”, Tanizio Sá, deputado estadual

“É importante nesse momento esses veículos para o reforço das ações do Idaf e do Deracre em todo o Acre”, deputada estadual Maria Antônia

“Quero agradecer ao governo por tudo que tem feito, e com todo o cuidado que tem com a coisa pública. A entrega desses veículos é a prova do comprometimento com o povo acreano”, deputado estadual Tadeu Hassem

“O governo não tem medido esforços para trazer qualidade de vida aos acreanos. A preocupação com os servidores também é uma marca dessa gestão, evidenciada agora na entrega de vans e caminhões ao Idaf e Deracre”, deputado federal Eduardo Velloso

