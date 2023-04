DNIT afirma que tem equipe na BR-317, mas que chuva atrasa serviços

Por ac24 Horas

Dois trechos vem recebendo manutenções por parte do DNIT, que pouco duram e sequer são fiscalizados pelo órgão – Foto: Alexandre Lima

Por Raimari Cardoso

Com vários pontos críticos que estão sendo agravados a cada dia, principalmente em decorrência do período chuvoso e pela falta de serviços de manutenção, a BR-317, que liga as regionais do Baixo e Alto Acre, está tornando o tráfego no seu curso mais demorado e perigoso.

A respeito da situação, a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, voltou a se manifestar informando que há empresas contratadas para a execução de serviços de manutenção, mas que existem dificuldades.

A principal delas, segundo o superintendente interino da autarquia no estado, Carlos Moraes, é o período chuvoso, que atravessou todo o mês de março e entrou em abril. Ele disse ao site que há quatro empresas executando serviços em trechos diferentes da rodovia federal.

“Estamos com quatro equipes de reparos na BR-317/AC, mas as chuvas não têm permitido uma atuação plena das equipes. Tem uma próxima às Quatro Bocas, em Senador Guiomard. Uma próxima a Fazenda Três meninas. Uma há uns 20 km de Epitaciolândia e uma em Assis Brasil”, afirmou.

Na manhã desta segunda-feira, 10, uma equipe da empresa que atua no trecho entre o Entroncamento de Xapuri e Epitaciolândia, nas proximidades do Km 20, estava em ação, como mostram as imagens que ilustram esta publicação, mas é nítido que o serviços são lentos.

“Acreditamos que a partir de agora as chuvas devam reduzir a intensidade e vamos conseguir avançar com os reparos”, concluiu o superintendente Carlos Moraes durante o contato com a reportagem. É o que espera quem circula na rodovia entre Rio Branco e Assis Brasil.

