A Prefeitura Municipal de Assis Brasil em nome do Prefeito Jerry Correia e do vice prefeito Reginaldo Martins, se solidariza com a família e amigos de MANOEL LOPES e GEZIANE CASTRO, falecidos em 18 de Abril de 2023.

À família enlutada nossos mais sinceros pêsames.

Assis Brasil-Acre, 18 de Abril de 2023

