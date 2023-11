Desenvolvimento agrícola em Epitaciolândia recebe impulso da administração municipal

Por Alexandre Lima

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, está promovendo avanços significativos na agricultura local. Acompanhando de perto as atividades desencadeadas pelas associações agrícolas, a gestão municipal tem fornecido tratores, ferramentas essenciais para potencializar as operações no campo.

O Prefeito Sérgio Lopes demonstrou seu comprometimento ao visitar a colônia Gaúcha do Senhor Emanoel, onde um desses tratores está em ação. A máquina, com eficiência, está realizando a pulverização e o plantio de maniva de mandioca, um passo crucial para a produção de farinha, um dos pilares da economia local.

A administração municipal vem oferecer suporte integral aos produtores da zona rural. Além de apoiar a agricultura, a Prefeitura está comprometida com o fortalecimento da piscicultura e a recuperação de ramais, conectando essas comunidades ao mercado e impulsionando o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa reflete uma abordagem abrangente, onde não apenas os recursos materiais são disponibilizados, mas também uma atenção cuidadosa é direcionada aos agricultores locais. Essa sinergia entre a gestão municipal e as comunidades rurais destaca Epitaciolândia, como um exemplo de como a colaboração efetiva pode transformar positivamente a agricultura e, por extensão, a vida das pessoas.

O apoio da Prefeitura não apenas facilita as operações agrícolas, mas também fortalece a segurança alimentar, impulsiona a economia local e contribui para a construção de uma comunidade mais sustentável.

