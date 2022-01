Homem alcoolizado tenta atravessar rua correndo e acaba atropelado

Derlei Paulo Silva de Araújo, 35 anos, foi vítima de um grave atropelamento na noite deste domingo (9). Foto: ContilNet

Derlei Paulo Silva de Araújo, 35 anos, foi vítima de um grave atropelamento na noite deste domingo (9), na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Derlei estava consumindo bebida alcoólica com amigos próximo a um posto de combustível, quando acabou se distanciando do grupo e de forma inesperada tentou atravessar avenida correndo, quando foi atropelado por um carro modelo Fox de cor branco.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça violentamente contra o parabrisa do veículo, ficando com um possível traumatismo craniano e várias escoriações no rosto e outras partes do corpo. O motorista permaneceu no local e prestou socorro a Derlei.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado que estabilizou a vítima e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O motorista aguardou as autoridades de trânsito, mas por conta da demora para atender a ocorrência, ele acabou indo embora. Minutos após o motorista ir embora, policiais militares do Batalhão de trânsito chegaram no local e não conseguiram fazer mais nada, e tiveram que ir embora juntamente com a perícia criminal.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

