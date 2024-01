Escaparam ilesos: Carro do Idaf estoura pneu na BR 317 e capota próximo a Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Uma caminhonete modelo Mitsubishi/Triton do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre – IDAF, capotou no km 09 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, e milagrosamente, os ocupantes saíram ilesos e sem ferimentos após o sinistro.

Segundo foi apurado, os ocupantes (nomes não divulgados) estavam realizando fiscalização e retornavam para a cidade, quando estavam próximo ao acesso da comunidade Nari Bela Flor, um dos pneus estourou e o motorista teria perdido o controle do veículo que para fora da estrada.

Também comentaram que o mato ajudou no amortecimento no momento do capotamento e evitou que caísse em uma ribanceira, evitando algo pior aos ocupantes. Apenas o motorista sofreu uma luxação em um dos braços e se encontrava bem.

O sinistro seria comunicado ao órgão competente para os procedimentos e posteriormente retirada do veículo do local. Não foi informado se os ocupantes teriam sido levados para algum posto de saúde ou hospital para exames de rotina.

