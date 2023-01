Homem apanha em público de sua mulher por suposta traição em Brasiléia e viraliza na internet

Por Jonys David (Ceara)

Um caso raro aconteceu neste sábado, 28, na Avenida Manoel Marinho Montes na cidade de Brasiléia, envolvendo uma suposta briga de casal em público, no meio da avenida.

A confusão teria surgido por causa de uma possível traição por parte de um lado do casal. De acordo com informações, a mulher teria descoberto a traição e no abordou no meio no meio da Avenida e começou a bater no companheiro sem se dar conta de que estava em público.

Não satisfeita, após agredir o companheiro, ainda bateu em sua motocicleta provocando alguns arranhões no veículo.

A situação logo chamou a atenção de populares que passavam no local. Vários vídeos foram feitos sendo transformado em ‘memes’ que circulam pelas redes sociais.

Por segurança, os nomes dos envolvidos estão mantidos em sigilo.

