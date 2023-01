Peruanos de vários vilarejos próximo à fronteira ainda buscam único posto de gasolina em Assis Brasil

Por Alexandre Lima

A crise política que só cresce no país vizinho do Acre, o Peru, parece que está longe de acabar. Como consequência, vem afetando cidades e vilarejos que necessitam de combustível para seus veículos.

Como foi noticiado dias atrás, as manifestações tem registrados casos de violência extrema, resultando até em mortes por parte de civis e militares, passando de 50 pessoas brutalmente em confrontos nas regiões mais violentas.

A pequena cidade de Assis Brasil, distante 330km da capital do Acre e 230km da cidade de Puerto Maldonado, está recebendo centenas de peruanos de ao menos 6 vilarejos localizados na transoceânica, que se encontra bloqueada em vários pontos.

Com isso, essas pequenas cidades vêm sendo desabastecida e sem previsão da chegada de caminhões. Segundo foi apurado, com a escassez de combustível, o litro de gasolina estaria chegando a $16 novo sol peruano (soles), equivalente a R$ 21,32 no câmbio deste domingo, dia 29.

Com a média de R$ 5,50 no lado brasileiro, a busca tem aumentado fazendo com que grandes filas se formassem no único posto da cidade de Assis Brasil. O governo do Acre, através de Nota, disse que ‘tem articulado através da Sejusp, tratativas com a prefeitura de Assis Brasil, Agência Nacional do Petróleo, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, para que estratégias sejam adotadas no sentido de preservar a integridade física do povo peruano e da nossa população de Assis Brasil, sobretudo, quanto ao transporte de combustível para o lado peruano’.

Segundo foi relatado pelo prefeito Jerry Correia, o proprietário do posto garante que não existe possibilidade de desabastecimento de combustível, mas, chegou a demonstrar preocupação, além do desabastecimento, com a segurança no transporte dos combustíveis, já que os viajantes carregam o material em galões e tambores, e o movimento deve se intensificar nos próximos dias.

