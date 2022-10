Homem é executado com cerca de 5 tiros na Baixada da Sobral em Rio Branco

O funcionário público municipal, Antônio Francisco Souza Félix, 32 anos, conhecido por “Toin”, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 17, no bairro Carandá, rua Dom João VI, localizada na região da Baixada capital.

De acordo com informações, a vítima estava na sua residência com sua esposa, quando foi surpreendido por três homens armados e encapuzados que invadiram a casa. A vítima correu para tentar se salvar, mas como já estava machucado por conta de uma tentativa de homicídio que sofreu anteriormente, foi alcançado pelos criminosos que dispararam cerca de 15 vezes contra Francisco. Após a ação, os atiradores saíram em fuga a pé e entraram em uma área de mata que fica próximo a região onde aconteceu o crime. O homem ficou caído ao solo agonizando bastante ferido.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente se deslocou até o local para prestar os atendimentos iniciais a vítima. Ao chegar, os paramédicos fizeram uma avaliação e foi constatado que Antônio Francisco não tinha mais os sinais vitais, e foi declarado morto pela equipe de socorristas.

O médico do Samu relatou que a vítima foi atingida por cinco disparos, sendo quatro deles no tórax e um no braço, causando a morte de Antônio, antes da chegada da ambulância.

Vítima, Antônio Francisco Souza Félix

Segundo informações da esposa da vítima, o homem trabalhava na Zeladoria Pública do Município, e estava afastado por conta de uma atentado que ele sofreu no mês de abril. O homem não tinha passagens pela polícia, segundo informações da Polícia Militar.

No local estava a Polícia Militar com o Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), que fizeram o isolamento da área, para aguardar a equipe da Polícia Técnica Científica, para realização dos trabalhos periciais.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

