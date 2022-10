Princípio de incêndio atinge andar de hotel em Rio Branco e assusta funcionários e hóspedes

Por G1 Acre

Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (17) no Hotel Loureiro, em Rio Branco. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Princípio de incêndio atinge andar de hotel em Rio Branco e assusta funcionários — Foto: Reprodução

Um princípio de incêndio assustou funcionários e hóspedes do Hotel Loureiro, localizado no Centro de Rio Branco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (17) quando uma pessoa ligou para a corporação e disse que ocorreram pequenas explosões em um dos andares do hotel. Funcionários e hóspedes chegaram a ficar assustados, mas ninguém se feriu.

Ainda segundo os bombeiros, quando foram acionados, uma equipe do 1º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal/Urbano foi até o local e os militares identificaram que o incêndio tinha iniciado no sistema de energia solar do local. As chamas já haviam sido controladas pelos próprios funcionários, que usaram um extintor, quando a guarnição chegou.

Os bombeiros, então, fizeram a vistoria no hotel e foi constatado que não havia mais risco de incêndio. A equipe ficou no hotel até a chegada do técnico da empresa responsável pela instalação do sistema.

