Assassinos invadem casa e matam ‘Marcola do Acre’ com vários tiros na Capital

Um monitorado por tornozeleira com passagem por tráfico de drogas, que estava dentro da sua residência na noite desta quinta, dia 20, foi chamado pela vizinha que havia sido rendida por três bandidos armados que a obrigaram a chamar o homem pela cerca.

Identificado por Marcos Paulo da Costa, 38 anos, era monitorado por tornozeleira eletrônica e conhecido como “Marcola”. Quando saiu para atender a vizinha, teve a casa invadida e foi assassinado com três tiros. O crime aconteceu na Rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos era monitorado por tráfico de drogas e estava dentro da própria residência por três bandidos armados. Após ser chamado pela vizinha, “Marcola” foi atingido por um tiro no peito, em seguida, os três assassinos pularam a cerca da vizinha, entraram na casa da vítima e executaram Marcos com vários disparos na cabeça e no peito.

Ao todo, os bandidos efetuaram 18 disparos, mas, apenas três atingiram a vítima, sendo dois na região da cabeça e um no peito. Após a ação, os criminosos fugiram correndo e entraram em uma catraia nas margens do Rio Acre, atravessando o manancial entre o bairro Aeroporto Velho e o bairro Quinze.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte de “Marcola”.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

