Homem é preso após arrancar parte de orelha de comandante da PM

O comandante do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM) do município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas, teve parte da orelha arrancada com uma mordida durante uma confusão nesta quinta-feira (6), dentro do quartel da corporação. O suspeito da agressão foi preso.

Um segundo homem que participou da ação criminosa já foi identificado e está sendo procurado pelas equipes policiais.

“Acabei de sofrer um atentando dentro do quartel da Polícia Militar. Esse individuo mordeu minha orelha e arrancou um pedaço. Eram dois, o outro individuo fugiu”, disse.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no dia 1° de outubro, uma motocicleta com irregularidades foi apreendida no município. Nesta quinta, o agressor e um comparsa, sendo um deles o proprietário do veículo, foram ao quartel para solicitar a liberação, após um desentendimento o policial foi agredido por eles.

O homem de 44 anos foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave, desacato e resistência, praticados contra o comandante.

O suspeito ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça. O policial recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde do município e será transferido para uma unidade de Manaus.

O comando da PM-AM determinou que o oficial seja acompanhado pela Diretoria de Saúde e a Diretoria de Promoção Social da instituição.

