PRF e GIRO recuperam carro roubado em São Paulo rumo à Bolívia

Uma ação conjunta envolvendo patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), realizaram a apreensão e recuperação de um veículo modelo Fiat/Toro, com placas RUB9J93, do estado de São Paulo (SP), que teria chegado na fronteira na noite deste sábado, dia 8.

O trabalho conjunto se deu quando os patrulheiros rodoviários pesquisaram a placa do carro ao passar pelo posto fiscal na BR 317, indo rumo à fronteira. Descobriram que o carro estava com uma restrição de roubo em aberto, registrado a cerca de três dias após terem retirado o sistema de rastreamento da empresa.

Descobriram que o veículo pertence a uma locadora paulista que havia alugado e deveria ter sido devolvido três dias atrás. Foi feito um acompanhamento até a cidade de Brasiléia, sendo solicitado o apoio do GIRO, do 5º Batalhão da Policia Militar do Acre.

A abordagem aconteceu no centro da cidade. O motorista de naturalidade pernambucana, foi rendido e conduzido para a delegacia da cidade. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o carro foi alugado por uma mulher no aeroporto de Guarulhos e deveria ter sido entregue no dia 5 passado do mês em curso.

O caso está nas mãos do delegado plantonista.

