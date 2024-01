Homem que amarrou e estuprou a cunhada de 12 anos é condenado a 20 anos de prisão

O juiz Clóvis de Souza Lodi, da comarca de Brasiléia, interior do Acre, acaba de condenar a 20 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, um colono de 47 anos, identificado pelas iniciais OSL. O homem foi condenado por estupro de vulnerável, contra a própria cunhada, na época com pouco mais de 12 anos de idade. A vítima, hoje, tem 24 anos.

Os crimes ocorreram entre os anos de 2012 e 2913, na casa em que a família vivia, na região do Ramal do Policial, na BR-317, em Brasiléia. A vítima era irmã da esposa do autor, cujos nomes foram mantidos em sigilo pela Justiça.

Na denúncia, a representação local do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) revelou que os estupros ocorreram em várias oportunidades, no banheiro e em outros cômodos da casa. Num dos estupros, segundo a denúncia, a vítima chegou a ser amarrada na cama em que dormia.

Ao depor, o acusado chegou a negar os crimes, mas o juiz decidiu-se pela condenação afirmando que as provas eram contundentes. O condenado será transferido de Brasiléia para o sistema prisional do Acre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (12).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp